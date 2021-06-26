Спутали с Мэрилин Монро: поклонники не узнали Дарью Карпину в новом образе

Карпина удивила поклонников "роковым" образом. Фото: instagram.com/dasha.karpina/

Дарья Карпина любит фотографироваться и применять на себя новые образы. Последняя фотосессия оказалась настолько необычной, что подписчики не сразу узнали жену тренера ФК «Ростов».

Дарья предстала перед подписчиками в «роковом» образе. На фото у нее непривычно яркий макияж — густо накрашенные ресницы, ярко подведенные глаза и бордовая помада на губах. Вместо обычно небрежной прически — роскошная волна в духе 60-х.

Подписчики не поскупились на комплименты. Фото: instagram.com/dasha.karpina/

— Как было бы прекрасно, если бы мы могли видеть души, а не тела. Смотреть на любовь и сострадание, а не ее изгибы, — загадочно подписала фото Карпина.

Не все поклонники сразу узнали девушку. А кто-то и вовсе перепутал ее со звездой Голливуда.

— Мэрилин Монро? А, ой, это же наша любимая Даша! — написала одна из подписчиц.

Многие не поскупились на комплименты для Карпиной. «Красивая леди, повезло Валере», «Миссис совершенство», «Образ у вас просто очуметь!» — написали восторженные пользователи «Инстаграма».