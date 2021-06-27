Ростовчан будут штрафовать за нарушения выгула собак

Владельцев собак попросили соблюдать порядок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчан предупредили об ответственности за нарушения правил выгула собак. Порядок напомнили в городской администрации.

Так, при выгуле питомца нужно обеспечить безопасность прохожих и сохранность их имущества. Нужно контролировать перемещения собаки при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования в многоэтажках, на детских и спортивных площадках. Кроме того, ростовчане должны убирать за своими домашними животными. В частности, «экскременты, оставленные животным в подъезде, лифте, местах общего пользования, на детских площадках, тротуарах, должны быть убраны владельцем».

При нарушении правил владельцам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.