Посетители уже оценили новое развлечение. Фото: администрация Ростова.

В ростовском зоопарке появился пешеходный фонтан. Новую достопримечательность открыли 26 июня.

Посетители оценили фонтан в день рождения зоопарка. На территории также высадили липовую аллею. Люди поделились впечатлениями об изменениях в социальных сетях.

— Новое развлечение в зоопарке! Понравилось. Детям интереснее гулять, — написала ростовчанка.

Напомним, ростовский зоопарк — один из старейших в России. Он ведет свою историю, начиная с 20-х годов 20 века.