В Ростовской области число зараженных коронавирусом выросло на 207

От ковида скончались три женщины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки выявили еще 207 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве области.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 46 городах и районах области. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 98 650.

В ковидных госпиталях продолжают лечение 1 399 заболевших. Состояние 16 из них оценивается как тяжелое. Их состояние поддерживается с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровели 55 пациентов. За все время от коронавируса вылечились 89 949 человек.

Подтвердилась смерть от коронавируса трех женщин — 80, 81 и 86 лет. У пенсионерок были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Лечение в стационарах получают 1399 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ – 117 человек.