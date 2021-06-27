«Настоящий бриллиант»: экс-девушка игрока ФК «Ростов» удивила фанатов откровенный фото

Виолетта продолжает делиться с фанатами пикантными фото. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Россиянка Виолетта Берт еще весной рассталась с футболистом «Ростова» Матиасом Норманном. Но фанатам девушка настолько полюбилась, что они продолжают следить за ее соцсетями. Сама же Берт, видимо, только за — на днях она поделилась кадрами откровенной фотосессии.

На фотографиях девушка позирует на прозрачном стуле. Лица белокурой красавицы не видно, фигурой можно полюбоваться. При этом из одежды на ней — лишь топ, бикини и милые белые носочки.

Девушка позировала, сидя на прозрачной стуле. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Фото произвели настоящий фурор среди подписчиков Виолетты. Пост собрал более шести тысяч «лайков» и десятки комплиментов. Поклонники назвали ее «идеальной, невероятной, сладкой». Многие не смогли выразить своего восхищения словами и оставили в комментария лишь смайлы. Зато были и те, кто не мог сдержать эмоций.

— Такой красотой можно только восхищаться, а не зудить, что это пошло. Настоящий бриллиант, — написал один из комментаторов.