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Происшествия27 июня 2021 16:58

Двое погибли в массовом ДТП с грузовиками в Ростовской области

На трассе в Волгодонском районе столкнулись три человека
Михаил СТРИЖЕВ
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В ДТП погибли пассажир и водитель ВАЗа.

В ДТП погибли пассажир и водитель ВАЗа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонском районе столкнулись легковушка и два грузовика. ДТП произошло 26 июня около 17:30 на трассе Ростов — Волгодонск.

По предварительным, 32-летний водитель грузовика «Ивеко» врезался в припаркованный впереди него ВАЗ-2107. От удара «Жигули» отбросило на встречку, где легковушка столкнулась с грузовым «Вольво».

— В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2107», — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.