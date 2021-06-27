Двое погибли в массовом ДТП с грузовиками в Ростовской области

В ДТП погибли пассажир и водитель ВАЗа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонском районе столкнулись легковушка и два грузовика. ДТП произошло 26 июня около 17:30 на трассе Ростов — Волгодонск.

По предварительным, 32-летний водитель грузовика «Ивеко» врезался в припаркованный впереди него ВАЗ-2107. От удара «Жигули» отбросило на встречку, где легковушка столкнулась с грузовым «Вольво».

— В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2107», — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.