Увеличено число рейсов из Платова в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Из аэропорта будут выполняться дополнительные рейсы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Увеличено число полетов из Платова по России. Рассказываем, каких рейсов стало больше в расписании ростовского аэропорта.

С 25 июля из Платова стали доступны дополнительные рейсы с маршрутом Сочи — Ростов — Сочи. Со 2 июля полеты сиз Сочи будут выполняться по пятницам, в 17.30. Из Ростова в курортный город можно отправиться в 20.00.

Увеличено количество рейсов в Москву. Из Платова в аэропорт Внуково можно будет уехать по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут доступны днем и утром — время зависит от дня недели.

С 7 июля в расписание вводятся дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться по средам. На 16.30 запланированы вылеты из Платова в Пулкова, на 20.35 — обратные рейсы.