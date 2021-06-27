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Общество27 июня 2021 17:28

Увеличено число рейсов из Платова в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Рассказываем, в какие дни будут выполняться полеты
Михаил СТРИЖЕВ
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Из аэропорта будут выполняться дополнительные рейсы.

Из аэропорта будут выполняться дополнительные рейсы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Увеличено число полетов из Платова по России. Рассказываем, каких рейсов стало больше в расписании ростовского аэропорта.

С 25 июля из Платова стали доступны дополнительные рейсы с маршрутом Сочи — Ростов — Сочи. Со 2 июля полеты сиз Сочи будут выполняться по пятницам, в 17.30. Из Ростова в курортный город можно отправиться в 20.00.

Увеличено количество рейсов в Москву. Из Платова в аэропорт Внуково можно будет уехать по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут доступны днем и утром — время зависит от дня недели.

С 7 июля в расписание вводятся дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться по средам. На 16.30 запланированы вылеты из Платова в Пулкова, на 20.35 — обратные рейсы.