Антикоррупционный отдел ДГТУ отчитался о текущей работе

38 дипломных работ студентов были аннулированы, а сами обучающиеся отчислены.

В ходе работы были выявлены системные нарушения: 38 дипломных работ студентов были аннулированы, а сами обучающиеся отчислены. В Политехническом институте (филиале) ДГТУ в Таганроге руководитель был отстранен от занимаемой должности, в отношении ряда преподавателей были возбуждены уголовные дела за получение взяток, которые в настоящее время рассмотрены Таганрогским городским судом.

Только в 2020 году в университете проведено 11 служебных проверок, из них 5 - коррупционной направленности. По результатам проверок 40 студентов отчислены, 8 преподавателей уволены, 3 материала проверки направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

– Процесс проверки информации занимает достаточно длительное время, потому что все надо перепроверять и нельзя ошибиться. Например, совместную работу с правоохранительными органами в кампусе на Социалистической, в присоединенном Ростовском государственном строительном университете, мы вели в течение полутора лет. В настоящее время 40 преподавателей привлечены к дисциплинарной ответственности за непринятие мер по соблюдению антикоррупционного законодательства, 19 – отстранены от занимаемой должности, в отношении ряда из них материалы служебной проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждения уголовного дела. Вместе с тем будет решен вопрос о роли одного из посредников, который получал незаконное вознаграждение за успешную сдачу экзаменов, зачетов, прохождение практики. В настоящее время работа продолжается и находится на постоянном контроле у руководства университета, – отметил начальник управления комплексной безопасности ДГТУ Вадим Труфанов. – Мы трепетно заботимся о качестве образования и следим за репутацией вуза. Наша главная цель – профилактика коррупционных правонарушений, а не привлечение профессорско-преподавательского состава к уголовной ответственности.

По словам Вадима Труфанова, вуз ведет системную антикоррупционную работу.

В университете работает управление комплексной безопасности, три года назад создан отдел по противодействию коррупции, который занимается соответствующими служебными проверками.

Создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Заседания комиссии проводятся ежемесячно, а результаты работы докладываются непосредственно ректору университета. Комиссия контролирует соблюдение антикоррупционного законодательства в университете, в том числе анализирует коррупционные риски, рассматривает обоснованность и достоверность сведений о доходах и расходов сотрудников университета, а также предотвращает возможные конфликты интересов.

– В случае выявления коррупционной составляющей по решению комиссии и ректором назначается служебная проверка в отношении должностного лица, которая, как правило, заканчивается дисциплинарным взысканием, а при выявлении состава преступления материалы направляются в правоохранительные органы для решения вопросов о наличии или отсутствии в действиях сотрудников признаков коррупционного состава преступлений, – рассказал Вадим Труфанов.

В целях взаимодействия с высшими органами исполнительной власти ДГТУ активно участвует в работе комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области. За последние годы выстроено эффективное взаимодействие с правоохранительными органами, что позволяет на должном уровне осуществлять профилактику коррупционных правонарушений.