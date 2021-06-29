Митрополит Меркурий высказался о свободе и запретах

Представитель РПЦ объяснил, почему православие связывают с запретами Фото: соцсети

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в эфире телеканала «Спас» пояснил, что такое свобода и как ее понимают в православной церкви.

- Мы говорим о внутренней свободе, когда человек творит добро. Можно творить добро руководствуясь исполнением закона, а православие это совсем о другом. Это когда человек вне закона творит добро, отдает людям самого себя. Это божественная свобода, она не в исполнении заповедей и не в исполнении законов, а в том, когда человек сам любит людей и умеет прощать. Внутренняя свобода зависит от внешней, - сказал митрополит Меркурий.

При этом священнослужитель отметил, что православие часто ошибочно связывают именно с запретами, а не со свободой. Представитель РПЦ объяснил ведущему передачи, почему это происходит.

- Мы путаем государственное отношение и личное отношение с Богом. То, о чем вы сказали - «запретить», «прекратить», «поставить препон» - это говорит о заботе о своем Отечестве, как родители заботятся о своих детях. На христианских заповедях основанные табу - это ограничения не для свободы, а ограничения для вседозволенности. Это дело не христиан, а государства. Если они не поставят эти препоны, то государство начнет разрушать себя, - рассказал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.