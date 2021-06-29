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Общество29 июня 2021 13:12

Раввином Таганрога назначили Арье-Лейба Ткача

Он уже совершил первую молитву в таганрогской общине 25 июня
Ангелина СКИБА
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Ранее раввин Ткач занимал аналогичный пост в Краснодаре Фото: Тимур Ханов/КП СПб

Ранее раввин Ткач занимал аналогичный пост в Краснодаре Фото: Тимур Ханов/КП СПб

Раввином Таганрога назначили Арье-Лейба Ткача. Об этом сегодня, 29 июня, со ссылкой на пресс-службу главного раввина России сообщает «Интерфакс».

Арье-Лейб Ткач уже совершил первую молитву в таганрогской общине 25 июня. На следующий день все службы в честь дня поста провели в составе десяти человек. Это было впервые в новой истории города.

Ранее раввин Ткач занимал аналогичный пост в Краснодаре. Там в сентябре этого года на него было совершено покушение экстремистской группой "Граждане СССР". Известно, что преступников задержали.