Ранее раввин Ткач занимал аналогичный пост в Краснодаре Фото: Тимур Ханов/КП СПб

Раввином Таганрога назначили Арье-Лейба Ткача. Об этом сегодня, 29 июня, со ссылкой на пресс-службу главного раввина России сообщает «Интерфакс».

Арье-Лейб Ткач уже совершил первую молитву в таганрогской общине 25 июня. На следующий день все службы в честь дня поста провели в составе десяти человек. Это было впервые в новой истории города.

Ранее раввин Ткач занимал аналогичный пост в Краснодаре. Там в сентябре этого года на него было совершено покушение экстремистской группой "Граждане СССР". Известно, что преступников задержали.