Донские власти: «Отказ в выдаче бумажного сертификата неправомерен»

Не у всех есть возможность скачать документ через сайт госуслуг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отказ в выдаче бумажного сертификата привившимся от коронавируса неправомерен. Об этом сегодня, 1 июля, заявил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

- По требованию сертификат должны выдать. Отказ в выдаче неправомерен, - подчеркнул чиновник.

Эту информацию Сергей Тюрин озвучил после жалобы людей - некоторых за документом отправляли на сайт госуслуг, но не у всех была возможность выйти в Интернет. Соответственно, скачать сертификат и предъявить его по требованию просто не могли.

На сегодняшний день в Ростовской области двукратно привились уже 478 687 человек. При этом, обязательной вакцинации в регионе нет, отметил Сергей Тюрин.

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