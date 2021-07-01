В Ростове участников ОПГ осудили за мошенничество на 2 млрд рублей

Бандитов отправили в колонии общего режима Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудили 9 участников преступного сообщества, которые обманули дольщиков на 2 млрд рублей. Известно, что преступники получили разные сроки - от 3 до 10 лет, их отправили в колонии общего режима. Вердикт вынесли в Железнодорожном районном суде.

Сторона обвинения доказала, что бандиты похитили деньги, которые люди вложили в строительство многоквартирных домов. Здания мошенники обещали возвести в Ростове и Краснодаре, но это все было просто частью наживы на доверчивых клиентах.

Со всеми, кто обращался к «застройщикам», заключали контракты. После этого полученные средства пускали в оборот через подконтрольную фирму. При этом своим жертвам преступники рассказывали совсем иное. В итоге пострадали примерно 1,5 тысячи человек - все, кто купил квартиры в ЖК «Южный», «Валентина» и «Европейский».

По итогам слушаний 10 лет тюрьмы получил Вардан Исраелян, на 8 лет осудили Валерия Остапенко и Артура Попова. 7 лет в заключении проведет Давид Попов. На 5 и 5,5 лет тюрьмы осудили Арсена Хабахова и Давида Исраеляна. Полчти 6 лет в тюрьме проведет Елена Домась. 4 года колонии дали Татулу Григоряну, 3 года - Жанне Тихоновой.

- Давид Исраелян вину не признал, Вардан Исраелян раскаялся частично, - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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