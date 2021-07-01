Христофор Ермашов: «Ростовские автобусы полностью оборудуют кондиционерами к 2023 году»

За неделю ростовчане пожаловались на жару в автобусах более 500 раз. Фото: сайт администрации РО

Сотни жалоб и протоколов, духота в салонах и закрытые окна - о том, как проверяют общественный транспорт Ростова рассказал директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов. Также чиновник рассказал, когда автобусы полностью оборудуют кондиционерами.

- Проблема есть. Только за прошедшую неделю горожане пожаловались на жару в салонах автобусов более 500 раз. Летом регулярно проводятся проверки общественного транспорта. В случае неисправности кондиционера, мы снимаем машины с линий. Оборудовать весь транспорт кондиционерами планируем к 2023 году, - пояснил Христофор Ермашов.

Глава департамента транспорта добавил, что при температуре +20 градусов в автомобилях должно быть не более +25. Если нечем дышать, форточки закрыты, а кондиционер не включен, нужно жаловаться в транспортное предприятие. Обычно номера телефонов есть в салонах.

- Другой вариант - обратиться в колл-центр городского управления пассажирскими перевозками. К жалобе лучше приложить фото номера транспортного средства или видео диалога с водителем, это ускорит процесс разбирательства, - сказал директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

При этом чиновник отметил, что правила нарушают не только водители. Многие пассажиры сейчас просто не носят маски в общественном транспорте. К слову, при новом росте заболеваемости коронавирусом это очень опасное поведение.

- На маршрутах сейчас работает 10 мониторинговых групп. Постоянно фиксируем нарушения. За прошедшую неделю составили более 113 протоколов. Еще раз обращаюсь к ростовчанам, соблюдайте масочный режим, берегите свое здоровье и здоровье окружающих, - призвал людей к сознательности Христофор Ермашов.

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