Василий Голубев: «В Ростовской области приступили к уборке ранних зерновых»

Пока жатва идет только в южных территориях донского края. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области приступили к уборке ранних зерновых. Всего эти культуры занимают около 3 млн 250 тысяч га. Пока жатва идет только в южных территориях донского края. Об этом рассказал Василий Голубев, сообщает сайт правительства региона.

- Ростовская область приступила к уборке. По югу убрали первые 4 тысячи га, средняя урожайность - 39,9 ц/га, - рассказал губернатор.

В 2020 году аграрии собрали более 12,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Высокие показатели были достигнуты и по урожаю других сельхозкультур.

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