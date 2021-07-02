В СИЗО Таганрога умер заключенный

Сейчас в ГУФСИН ведут проверку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной камер таганрогского СИЗО-2 умер осужденный. Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

- Мужчину обнаружили сотрудники изолятора. На его теле заметили следы суицида. Сразу же вызвали фельдшера из медчасти, но реанимация не дала результатов. Прибывшая бригада скорой помощи смогла только констатировать смерть, - сообщили в ведомстве.

На месте трагедии побывали следователи. Сейчас в ГУФСИН уже ведут проверку. После этого все материалы отправят правоохранителям.

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