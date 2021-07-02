Это уже не первая подобная акция. Фото: сайт правительства РО

750 тысяч штук молоди русского осетра выпустили в реку Дон ниже Цимлянского гидроузла. Это уже не первая подобная акция, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Мальков, выведенных от маточного стада, в реку запустили сотрудники осетрового завода. Они ежегодно выращивают и отправляют в естественную среду обитания от 2 до 2,5 млн рыбной молоди. Эта масштабная работа помогает сохранять биоразнообразие водоемов.

Всего до конца 2021 года на заводе рассчитывают получить 2,4 млн мальков осетровых. Предприятие финансируют из федерального бюджета.

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