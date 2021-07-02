Вадим Артемов: «Границу в Ростовской области защищают 70 народных дружин»

За порядком на границе следят 117 казаков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Границу в Ростовской области сейчас защищают 70 добровольных народных дружин. Это больше 680 человек, причем 117 из них - представители казачества. Об этом на заседании в правительстве региона рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Такая форма работы доказала свою эффективность. Только с начала 2021 года дружинники более четырех тысяч раз несли службу в составе пограннарядов. С их помощью задержали 65 нарушителей границы, 292 нарушителя пограничного режима, 23 нарушителя режима в пунктах пропуска, - сообщил чиновник.

Также Вадим Артемов добавил, что с начала года дружины провели более 5 тысяч мероприятий по контролю пограничного режима. Группы участвовали в том числе в различных оперативно-профилактических операциях.

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