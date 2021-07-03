В Ростовской области телефонный мошенник украл у мужчины 140 тысяч рублей

Мужчина выполнил требования лжесотрудника банка и лишился средств на карточке Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию города Гуково обратился местный житель, у которого с банковского счета украли деньги. Мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Пострадавший пояснил, что ему позвонили с неизвестного номера. Тот, кто звонил, представился сотрудником банка и предупредил, что по карте владельца счета прямо сейчас проводятся сомнительные операции. Чтобы прекратить их и не лишиться средств, лжесотрудник банка предложил мужчине выполнить несколько действий.

По просьбе неизвестного владелец счета продиктовал данные своей банковской карты и секретный код, который пришел в смс-сообщении. После на телефон пострадавшего сразу стали приходить уведомления о списании средств с его карты — общая сумма составила 140 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Полицейские разыскивают подозреваемых и снова напоминают жителям региона быть бдительными и не сообщать никому персональные сведения и данные банковских карт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Этот тренд надо сломать»: Александр Ищенко обсудил с экспертами киберугрозы (подробнее)

Телефонный мошенник разорил ростовчанку (подробнее)