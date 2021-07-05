В Ростове ушел из жизни заслуженный врач России Иван Кательницкий

Иван Кательницкий отдал медицине 50 лет жизни. Фото: сайт РостГМУ

В Ростове 4 июля ушел из жизни заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 Иван Кательницкий. Ему было 74 года. Информация об этом появилась на сайте Ростовского медицинского университета.

- Хирургическое сообщество понесло невосполнимую утрату. Светлая память об Учителе навсегда сохранится в наших сердцах. Прощание состоится на территории университетского городка 7 июля в 10 часов 40 минут, - говорится в сообщении.

Иван Кательницкий отдал медицине 50 лет жизни. В профессию специалист пришел в 1971 году, начинал с должности хирурга больницы скорой помощи. Его тогда интересовали экспериментальная трансплантология, операции на сосудах, пересадка почек, печени.

Через несколько лет он возглавил отделение сосудистой хирургии, а с 1991 года вел еще и лекции для будущих медиков. Его подопечные смогли защитить 1 докторскую и 11 кандидатских диссертаций. С 1995 года под руководством Ивана Кательницкого совершенствовали операции на сосудах, пищеводе, легких, органах брюшной полости. Профессор - автор более 300 научных работ.

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