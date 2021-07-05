В Ростовской области для детей с задержкой в развитии открыли тренировочную квартиру

Площадку оборудовали на территории азовского социально-реабилитационного центра. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области для детей с задержкой в развитии открыли тренировочную мини-квартиру. На этой площадке мальчики и девочки учатся правильно себя вести в быту и взаимодействовать с техникой, сообщает сайт донского правительства.

В комфортной обстановке детей учат готовить, накрывать на стол, пылесосить, сажать цветы, создавать своими руками предметы домашнего интерьера и делать много других полезных дел по хозяйству. Комнату адаптации назвали «Домовенок». Там даже есть уютная гостиная, где ребята могут принимать посетителей.

По мнению организаторов, это все поможет молодежи ограниченными возможностями понять, что такое уют в доме. К слову, полезную площадку оборудовали на территории азовского социально-реабилитационного центра. В этой организации также проводят занятия по реабилитации и интеграции детей: придумали интересные программы, открыты летняя досуговая площадка «Солнечный город» и «Мамина школа».

- Комплекс мер по развитию стационарозамещающих технологий реализуется в 2020-2021 годах с привлечением средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 13,7 млн рублей, - добавила министр труда и социального развития Елена Елисеева.

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