В Новочеркасске очистили от мусора плотину реки Грушевской

Плотина находится в микрорайоне Молодёжном. Фото: сайт администрации Новочеркасска

В Новочеркасске привели в порядок плотину реки Грушевской. После уборки с этой территории вывезли больше 2 тонн мусора, рассказали в местной администрации.

Как пояснили власти, рабочие собрали на участке ветки, весь пластик, стекла и даже бревна и вывезли все это. Теперь территория больше не захламлена. Также около гидротехнического сооружения покосили траву.

К слову, сама плотина находится в микрорайоне Молодёжном. Ее очистили сотрудники подрядной организации и представители управления по делам ГО и ЧС.

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