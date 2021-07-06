В Ростовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

ДТП произошло в ночь с 5 на 6 июля. Фото: пресс-служба ГКУ РО «РО ПСС»

В Ростовской области на Северном объезде в районе Щепкинского кольца перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter. В салоне в момент аварии находились водитель и 8 пассажиров. К счастью никто не пострадал, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Как пояснили в ведомстве, ДТП произошло в ночь с 5 на 6 июля. Предварительно, мужчина, который был за рулем авто, не справился с управлением и наехал на ограждение около обочины дороги. После этого его Mercedes опрокинулся на левую сторону.

Люди испугались и начали звонить по номеру 112. На вызов быстро приехали спасатели. Они с помощью спецтехники поставили микроавтобус на колеса.

- Медицинская помощь не понадобилась. После этого водитель благополучно завел машину и съехал на обочину для беседы с автоинспекторами, - рассказали в пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС».

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