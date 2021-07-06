Зинаида Нерояхина потребовала наказать ГК «Агроком» за стадион «Трудовые резервы»

Зинаида Нерояхина - глава городской думы Ростова. Фото: соцсети

Глава городской думы Ростова Зинаида Нерояхина попросила сити-менеджера Алексея Логвиненко наказать группу компаний «Агроком» за стадион «Трудовые резервы». Это произошло на пленарном совещании после отчета о состоянии спортобъектов города.

- В Пролетарский район когда заезжаешь, там есть стадион на Каяни. Забор перед футбольным полем уже развалился. Ну нельзя же графские развалины держать в центре города. Их нужно ремонтировать, следить за ними, - отметила в начале беседы Зинаида Нерояхина.

Глава администрации в ответ пояснил коллеге, что этот стадион - частная собственность, и ГК «Агроком» планирует возвести там спортивный комплекс. Алексей Логвиненко добавил, что сейчас власти как раз ведут переговоры с компанией.

- Что касается стадиона на Каяни, мы еще в прошлом году этот вопрос рассматривали. Эта территория находится в частной собственности. И группа компаний «Агроком» обещала нам построить спортивный комплекс. Для этого в Генплане мы предусмотрим перемещение стадиона на Зеленый остров, там собираемся возвести стационарный мост. Сегодня уже есть диалог с ГК «Агроком», и они готовы проектировать, - разъяснил Алексей Логвиненко.

Такая позиция не понравилась главе гордумы, и она заявила, что у властей, по ее мнению, есть все возможности наказать «нарушителя».

- У нас есть административные комиссии, у вас силы и юридические знания, чтобы наказать компанию за то, что она развалила забор и не ставит его, все жители любоваться на это в центре города, - подчеркнула Зинаида Неярохина.

Сити-менеджер ответил, что «некоторые проблемы со строительством объектов есть», но за этим следят и вкладывают много усилий в развитие спортивной инфраструктуры.