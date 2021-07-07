Более 10 тысяч новых семей зарегистрировали ЗАГСы Ростовской области

Больше всего браков заключили ростовчане. Фото: сайт правительства РО

С начала 2021 года ЗАГСы Ростовской области зарегистрировали более 10 тысяч новых семей. Это на 40% больше, чем за такой же период 2020 года, сообщает сайт донского правительства.

Больше всего браков заключили ростовчане - за полгода расписались уже 3763 пар. Также по количеству свадебных церемоний лидерами стали сельские территории Аксайского и Белокалитвинского районов.

Стоит отметить, что это еще не пик свадебных торжеств, обычно он происходит в августе-сентябре.

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