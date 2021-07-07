В Ростове на Комарова начали сносить бывший универсам «Северный»

Площадь будущего жилого комплекса - 87,2 тысячи квадратных метров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове на Комарова, 28 начали сносить торговую постройку, известную местным жителям как универсам «Северный». Вместо ветхого здания планируют возвести новый жилой комплекс. Разрешение на эти работы уже выдали.

- Это комплекс класса «Бизнес+». Здесь будут сочетаться парк, здания и торговый центр. Появятся жилые и коммерческие помещения, двухуровневая подземная автостоянка. Силуэтная композиция двух домов разнесена по периметру трехуровневого стилобата, - говорится на сайте застройщика.

Судя по документации объекта, общая площадь ЖК должна составить 87,2 тысячи квадратных метров. Причем под жилые помещения собираются отвести 38 тысяч квадратных метров. Предполагается, что в общую застройку войдут 5- и 32-этажные здания. Объект планируют передать в 2025 году.

Универсам «Северный», который сейчас разрушают, в советские годы был местом притяжения ростовчан. Там принимали посетителей в ресторане «Дубрава». Кроме того, под крышей этого здания в разные годы работали магазины, и даже был развлекательный центр.