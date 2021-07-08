Первый жилищный кредит под 5% для ростовской семьи с одним ребенком выдал ВТБ

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Первую ипотечную сделку в Ростове-на-Дону по обновленной семейной ипотеке, которая теперь стала доступна заемщикам при рождении первенца, реализовал ВТБ. Льготный кредит общей суммой 2,4 млн рублей был предоставлен клиенту для покупки двухкомнатной квартиры стоимостью 4,4 млн рублей.

- В конце июня мы анонсировали запуск семейной ипотеки, условия которой существенно улучшились, - рассказал управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Если раньше она имела ряд ограничений, то теперь ее преимущества стали доступны большему числу семей. И мы очень рады, что ростовчане в числе первых смогли воспользоваться обновленной программой. Уверен, для регионального рынка ипотечного кредитования это станет катализатором роста, а для жителей Дона - дополнительной возможностью приобрести комфортную квартиру по минимальной льготной ставке.

Так, ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новым условиям семейной ипотеки со ставкой 5%. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребенок.

Напомним, ранее она была доступна только для ростовчан с двумя и более детьми. Субсидия также распространяется на несовершеннолетних с ограниченными возможностями.

Льготы действуют как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки. Максимальная сумма кредита в Ростовской области составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок займа – до 30 лет.

К слову, к работе по программе ВТБ приступил с начала 2018 года. С момента ее старта банк выдал 1,1 тыс. льготных кредитов ростовским семьям на сумму 2,5 млрд рублей. А на 1 июля 2021 года ипотечный портфель регионального операционного офиса достиг 40,5 млрд рублей (рост +14% с начала года).