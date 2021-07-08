Мог потерять память: на Дону ищут 85-летнего жителя станицы Романовской

Георгий Курзанов ушел из дома 7 июля. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже почти сутки разыскивают 85-летнего жителя станицы Романовской. Георгий Курзанов ушел из дома на улице Чибисова вчера, 7 июля, около 15 часов. Он все еще не вернулся. Дело осложняется тем, что мужчина мог потерять память, он не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, седые и короткие волосы, карие глаза.

Одет в серые штаны, камуфлированную зеленую футболку, обут в домашние тканевые тапочки. На голове - серая бейсболка.

Всех, кто видел Георгия Курзанова, простят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112»