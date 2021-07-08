Алексей Логвиненко потребовал навести порядок на Центральном и Нахичеванском рынках

Из-за нелегальных ларьков около Центрального рынка уже выписывали протоколы и штрафы Фото: Александр РОГОЗА

Незаконная ярмарка на Станиславского - подобие аксайских торговых зон. Эту территорию нужно привести в порядок, заявил сегодня, 8 июля, на совещании по развитию рынков глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

- Есть земельный участок, который принадлежит Центральному рынку, на котором легально расположены капитальные строения. Одновременно с этим на протяжении длительного времени там действует незаконная ярмарка, о ней все прекрасно знают. Может это, конечно, не аксайские рынки, но это подобие тому. В 2019 году мы этой проблемой занимались. Начали работать, прошло два года, но ничего не изменилось, как стояла незаконная ярмарка, так и стоит, - возмущенно отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер обратил внимание на неприглядный внешний торговых павильонов на Станиславского и подчеркнул, что такого не должно быть в зоне объекта культурного наследия, в данном случае Кафедрального собора.

- Ну хотя бы сделали бы уже красиво. Ржавые павильоны, какие-то старые пластиковые навесы, и это все граничит с Кафедральным собором. Вы говорите, что все хорошо, а внутри рынка не надо порядок наводить? И так из года в год, и никому это не нужно. Мы провели проверки, но снова слышим, что комитет не может согласовать. Сколько мы с этим будем бороться? Это нужно выносить на уровень прокурора области, губернатора. Это нарушение закона, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Все это чиновник высказал во время отчета заместителя главы города по экономике Светланы Камбуловой. Она рассказала, что из-за нелегальных ларьков уже выписывали протоколы и штрафовали собственника. Также прозвучала информация, что по этому вопросу уже планируют подать иск в суд. Светлана Камбулова добавила, что примерно такая же проблема есть и на Нахичеванском рынке. Глава администрации потребовал разобраться с этой ситуацией.

О мерах, которые собираются принять на Центральном рынке, после этого высказался генеральный директор этой торговой территории Юрий Муковоз. Он сообщил, что будущем планируют провести комплексную реконструкцию. Ее должны провести в 5 этапов, в том числе собираются обновить павильоны и входные группы на Соборном и Станиславского. Работы планируют на 2022 год.

- Слабое место у нас Станиславского, я не отрицаю. Мы все согласительные мероприятия провели и с понедельника уже приступаем к реорганизации этого места. Скоро начнем демонтаж старых павильонов и приступи к возведению новых. Остальные работы внутри рынка переносим на 2022 год, - рассказал генеральный директор ЗАО «Центральный рынок» Юрий Муковоз.