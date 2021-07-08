Артем и Маша, Алмаз и Север: какие имена выбирают своим детям жители Ростовской области

Некоторые имена держат лидерство уже 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном управлении ЗАГС рассказали о последних тенденциях среди родителей новорожденных

Самыми популярными именами для девочек на Дону стали Мария, София, Анна, Полина и Анастасия. У мальчиков в ходу Артемы, Александры, Михаилы, Максимы, Дмитрии и Иваны. Статистикой поделилась начальник регионального управления ЗАГС Ольга Исаенко.

При этом Насти, Маши и Полины были популярны и десять лет назад, а еще Даши и Вики. У мальчиков в 2011 году были также популярны Артемы, Саши, Димы, а еще Кириллы и Максимы.

А это — необычные имена, которые родители давали своим малышам: Север, Мир, Космос, Светозар, Одиссей и Парижан. У девочек экзотическими именами отличились Россияна, Милашка, Луна, Фелиция, Алмаз, Матильда и Моана.

- Много и других редких имен, потому что наши жители очень креативны в этом вопросе. Хорошо, что закон в разумных пределах ограничил фантазию родителей. В 2017 году внесли изменения в законы, и теперь в имени нельзя использовать цифры, бранные слова, указания на ранги, должности, титулы, — пояснила Ольга Исаенко.

С начала 2021 года в Ростовской области родилось 8900 мальчиков и 8321 девочка. В прошлом году также родилось больше мальчиков.