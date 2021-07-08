В центре Ростова горит квартира на третьем этаже

Из девятиэтажки эвакуированы 36 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В центре Ростова, на улице Большой Садовой, идет борьба с огнем. Здесь произошло возгорание квартиры в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.
Так, в 19.11 на пульт дежурного пришло сообщение о возгорании квартиры на третьем этаже в девятиэтажном жилом доме на Большой Садовой, 20/38.
На место выехали пожарные и спасатели - в тушении пожара задействованы 22 человека и 6 единиц техники. Возгорание локализовано на 15 квадратных метрах в 19.34.
Из дома эвакуировано 36 человек. Пострадавших нет.