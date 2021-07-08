«Какая боль»: в Ростове отменили «Чайф», «ДДТ» и другие концерты на крыше

Купившим билеты в 2020 и 2021 годах придется ждать 2022-го. Фото: страница фестиваля на крыше в "Инстаграм"

В Ростове-на-Дону снова отменили все концерты на крыше галереи «Астор». Это связано с угрозой распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы на своей странице в "Инстаграме".

- Мы долго откладывали это решение. Еще с 2020 года мы переносили концерты помесячно, надеясь, что все вот-вот разрешится. Не разрешилось. Сейчас нам явно дали понять, что проведение фестиваля в этом году невозможно. Даже если бы мы решили переоборудовать площадку в сидячую, лишили бы вас возможности танцевать и выражать свои эмоции в полной мере, кастрировав тем самым ту атмосферу, за которой вы приходите, - пишут на страничке фестиваля организаторы.

Устроители концертов объявили, что фестиваль под открытым небом переносится на 2022 год, и все билеты остаются действительными. Организаторы уточняют, что у них остается проект, контракты с артистами и долги: с осени 2019 года, времени подготовки к сезону 2020, потрачено уже 25 миллионов рублей.

Напомним, в 2020 году концертов на крыше не состоялось вообще, в 2021-м успела выступить группа Anacondaz, а за несколько часов до начала был отменен концерт Mgzavrebi. Его отменили за несколько часов до начала. В августе и сентябре дончане ждали концертов группы «Чайф», Дианы Арбениной и «Ночных снайперов», «ДДТ», «Сплин», «Мумий Тролля», «Машины времени» и других исполнителей и коллективов.