На оснащение строящейся в Вересаево школе направят 177 млн рублей

Школа будет состоять из трех корпусов. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону строящаяся в микрорайоне Вересаево школа получит оборудование на сумму свыше 177 млн рублей. Средства выделят из областной казны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Школу на 1434 места здесь начали строить в марте 2020 года. Общая сумма работ из всех источников финансирования составит 1 миллиард 348 тысяч рублей.

Образовательное учреждение будет состоять из трех корпусов, оборудованных современным инвентарем.