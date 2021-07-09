Главный санитарный врач Дона: «48 детей заболели коронавирусом в детсадах Ростовской области»

Заболели также 18 воспитателей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В дошкольных и оздоровительных учреждениях ситуация по коронавирусу пока остается стабильной. Этого добились благодаря постоянному контролю, заявил сегодня, 9 июля, главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев. Он озвучил информацию на заседании опершатба по борьбе с распространением COVID-19.

- В детсадах за неделю было зарегистрировано 48 случаев среди воспитанников и 18 случаев среди воспитателей. На сегодня эту ситуацию можно рассматривать как стабильную. Такой же у нас остается ситуация в оздоровительных учреждениях. Своевременно выявили 6 случаев - 2 - среди детей, 4 у педсостава. Речь идет о пришкольных площадках. Распространения не произошло, - рассказал Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора отметил, что в этих учреждениях нужно стараться предупреждать очаги коронавируса, нельзя скрывать первые случаи. При этом он отметил, что в целом по региону резко возросло количество заболевших, большинство инфицированных - молодежь: подростки и люди от 18 до 50 лет.