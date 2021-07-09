Рекордных показателей октября достигла заболеваемость коронавирусом в Ростовской области

Максимальный прирост заболевших среди подростков и людей от 18 до 50 лет Фото: Павел КЛОКОВ

Уровень заболеваемости в Ростовской области достиг показателей октября 2020 года. Прирост случаев составил уже почти 30%. Об этом сегодня, 9 июля, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- За последние две недели ситуация по коронавирусу резко осложнилась. На 25 неделе прирост по сравнению с 24 составил почти 20%, на 26 неделе - около 30%. Заболеваемость за неделю составила более 1700 случаев, это показатели октября прошлого года, - прокомментировал Евгений Ковалев.

При этом за прошедшие пять дней в регионе подтвердили 1 456 положительных тестов, а среднесуточная заболеваемость достигла 290 случаев. По мнению главного санврача области, все это «требует дополнительных мер».

- Заболеваемость увеличивается во всех территориях и во всех возрастных группах. Особенностью третьего подъема является вовлечение молодых. У нас максимальный прирост за эти две недели среди подростков и людей от 18 до 50 лет, именно эти возрастные группы являются социально активными. Эти показатели требуют усиления ограничительных мер, - подчеркнул Евгений Ковалев.