Рельсовые автобусы РА-3 свяжут Ростов-на-Дону и Ейск

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Северо-Кавказская железная дорога при поддержке правительств Ростовской области и Краснодарского края открывает новое направление Ростов-на-Дону - Ейск. Запуск пригородного поезда по новому направлению состоялся 3 июля.

Из Ростова-на-Дону пригородный поезд будет отправляться в 06:45, прибывать в Ейск в 09:52. В обратном направлении отправление в 17:45, прибытие в донскую столицу в 20:43. В пути следования предусмотрены остановки на станциях остановочных пунктах: Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская, Старощербиновская. Поезд будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Обслуживать новый пригородный маршрут будет РА-3 – двухвагонный рельсовый автобус, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

Стоимость билета по полному тарифу и маршруту составит 420 руб. Билет можно приобрести в пригородных билетных кассах и терминалах, через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", а также в пути следования пригородного поезда у билетного кассира.