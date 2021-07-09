Прокурор Ростовской области попросил решить ситуацию с нехваткой вакцины

В Ростове получили 20 тысяч доз вакцины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокурор Ростовской области Роман Прасков сообщил Василию Голубеву о нехватке вакцины от COVID-19. Эту информацию глава ведомства озвучил сегодня, 9 июля, на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

- Министр здравоохранения доложил вам, что вакцины достаточно на сегодняшний день, но я не согласен с этим. На примере даже своих сотрудников, которым отказывают из-за отсутствия препаратов, в том числе в Ростове-на-Дону. Прошу проверить это. Возможно, в каких-то пунктах и есть вакцина даже в излишнем количестве, а в других точках нет. Ее нужно перераспределить, - сказал Роман Прасков.

В ответ на это глава региона попросил представить ему список мест, где заметили нехватку вакцины.

- Я вчера интересовался Ростовом. В городе за сутки привили более 8 тысяч человек, и у них был 10-тысячный запас. Вопрос наверняка в быстроте реакции властей на перераспределение и поставку. Руководителями управлений здравоохранения в городах должны ежесуточно вести мониторинг ситуации, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

О количестве доз и ходе прививочной кампаний сразу отчитался сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

- У нас вчера вакцина добавились. Сейчас ее больше 20 тысяч. Да, действительно, когда есть 10 тысяч вакцин, а прививаются 8 тысяч в день не всегда имеется возможность вовремя перераспределить все. Но сегодня у нас вакцины хватает, и пункты будут загружены полностью, - пообещал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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