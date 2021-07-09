Жара до +35 градусов ожидается на выходных в Ростовской области

Ночью духота немного отступит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных в Ростовской области осадков не ожидается, возможна небольшая облачность. В среднем по региону температура воздуха поднимется до +35 градусов. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в донской столице в субботу обещают +34, в воскресенье - +35 градусов. Ветер должен быть умеренным, северо-восточным до 4 м/с. Ночью духота немного отступит - прогнозируют +22 градуса. Примерно такая же ситуация будет и в других территориях региона.

В такую погоду жителям Дона рекомендуют внимательно следить за своим здоровьем. Нужно пить больше обычной воды и как можно меньше проводить времени под прямыми солнечными лучами, не стоит забывать о головных уборах.