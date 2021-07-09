Ливни, грозы и шквалистый ветер: в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют, что непогода обрушится на некоторые районы до конца суток Фото: Олег Укладов

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Ростгидрометцентра, до конца суток 9 июля в регионе ожидается целый комплекс явлений непогоды. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Так, местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Уже сейчас заливает Усть-Донецк, а наши читатели из Константиновска сообщают о грозе.

В региональном управлении МЧС рекомендуют в пик непогоды находиться в помещении и не приближаться к рекламным щитам и другим конструкциям, которые могут упасть. Также лучше не парковать автомобили под старыми деревьями.