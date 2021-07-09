Владимир Путин назначил 5 новых судей в Ростовской области

Новым судьей Ростовского областного суда теперь будет Александр Кулинич Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент Владимир Путин утвердил указ о назначении судей в Ростовской области. Новые должности получили пять специалистов. Эти данные появились на портале правовой информации.

Так, известно, что новым судьей Ростовского областного суда теперь будет Александр Кулинич.

В Ленинский районный суд Ростова назначена Екатерина Хижняк, в Кировского райсуд донской столицы - Екатерина Кузнецова, судьей Новочеркасского суда стала Инна Ковалева, в Зерноградском районе приступит к обязанностям Татьяна Васильева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отомстили судье: в Каменске-Шахтинском задержали пособников поджога (подробности)