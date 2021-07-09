Владимир Путин назначил 5 новых судей в Ростовской области

Новым судьей Ростовского областного суда теперь будет Александр Кулинич
Фото: Артем КИЛЬКИН
Президент Владимир Путин утвердил указ о назначении судей в Ростовской области. Новые должности получили пять специалистов. Эти данные появились на портале правовой информации.
Так, известно, что новым судьей Ростовского областного суда теперь будет Александр Кулинич.
В Ленинский районный суд Ростова назначена Екатерина Хижняк, в Кировского райсуд донской столицы - Екатерина Кузнецова, судьей Новочеркасского суда стала Инна Ковалева, в Зерноградском районе приступит к обязанностям Татьяна Васильева.
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