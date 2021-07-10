Малыш из мешка: на Дону преданный хозяевами щенок ищет дом

Трогательный малыш ищет дом. Фото: официальный аккаунт приюта "Святобор" в "Инстаграме"

В Шахтах Ростовской области в лесополосе местные жители нашли мешок, внутри которого оказался маленький щенок. О находке люди рассказали сотрудникам приюта для безнадзорных животных «Святобор». Активисты взялись за то, чтобы пристроить песика в добрые руки.

Так, от лица щенка они разместили в своих группах в социальных сетях трогательное объявление. В тексте малыш обращается к подписчикам в надежде на то, что кто-нибудь подарит ему семью и дом.

- Всем привет! Я Малыш! Меня нашли в мешке. Да да, именно в мешке! Человеческих детей, говорят, находят в капусте, а меня в мешке. Сейчас, я очень люблю играть, радостно виляю хвостом и звонко лаю - учусь у взрослых собак, как охранять дом! Возьмите меня к себе, я вам пригожусь! Ведь я - Малыш из мешка, - гласит текст объявления.

Пост собрал десятки лайков и комментариев. Подписчики группы сошлись во мнение, что песик очень милый и у него есть все шансы обрести свое счастье.