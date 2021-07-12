13 июля на нескольких улицах Ростова не будет холодной воды

Об отключениях предупреждает АО «Ростовводоканал» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 июля с 8 до 23 часов на нескольких улицах Ростова не будет холодной воды. Об этом предупреждает АО «Ростовводоканал».

- Снабжение перекроют в домах на Выездной до Страны Советов и Нансена до Врубовой, - говорится в сообщении.

Воду выключат из-за технических работ. Специалисты будут вести «строительство контрольной точки на трубопроводе».

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