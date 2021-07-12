В Ростове прокомментировали информацию банде, которая грабила коммерсантов

В РЮИ МВД опровергли причастность к преступлениям одного из сотрудников ОВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове прокомментировали информацию «о банде правоохранителей, которая грабила коммерсантов». Информацию опубликовала пресс-служба Ростовского юридического института МВД.

- По итогам служебной проверки сотрудник РЮИ МВД России, занимавший должность замначальника отделения эксплуатации зданий и сооружений отделения тылового обеспечения тыла, в апреле 2021 года был уволен со службы по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили журналистам.

Кроме того, в РЮИ МВД опровергли причастность к преступлениям еще одного сотрудника: «Указанный в публикациях гражданин в органах внутренних дел службу не проходил».

Ранее один из Telegram-каналов опубликовал новость о том, что была раскрыта преступная группа, которую якобы организовал полицейский. В банду, по словам авторов поста, входили его коллега и еще один неизвестный. Преступники «выслеживали бизнесменов и нападали на богатые дома».

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