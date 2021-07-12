Конные казачьи патрули привлекли к рейдам по профилактике лесных пожаров

В этом году казаки начали мониторить местность с 9 июля. Фото: сайт правительства РО

Конные подразделения Всевеликого войска Донского начали патрулировать участки трассы М-4 «Дон». Речь идет о противопожарных рейдах. За безопасностью посадок и рощ будут следить бойцы взводов Белокалитвинского, Миллеровского и Октябрьского районов, сообщает сайт донского правительства.

Казаков уже не первый раз привлекают к такой работе. В этом году они начали мониторить местность с 9 июля. Конники должны осматривать не только придорожную территорию, но и пути около железной дороги. Подобные походы планируют совершать по пятницам до конца сентября, в остальные дни подразделения будут нести службу по месту дислокации.

- Где не пройдут машина и человек, пройдет конь. Тем более что у нас самые выносливые породы - донская и буденновская. Конник охватит большую площадь, нежели пеший, да и обзор у седока лучше, - прокомментировал руководитель Белокалитвинского конного взвода Юрий Рубанов.

Дополнительную помощь в виде конных отрядов привлекли на время действия особого противопожарного режима.

- Распоряжением губернатора в регионе установлен особый противопожарный режим. Зачастую огонь приходит именно со стороны трасс: люди едут на отдых и обратно, останавливаются у проезжей части, курят, разводят костры. Поэтому принято решение о патрулировании таких участков. Наряды будут проводить профилактические беседы, следить за тем, чтобы не случилось возгораний, - пояснил заместитель главы Ростовской области Михаил Корнеев.

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