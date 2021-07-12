Специалисты МегаФона выяснили, где ростовские рыбаки ловят 4G

Фото: пресслужба компании МегаФон

Накануне «Дня рыбака» в полтора раза вырос интернет-трафик в районе водохранилищ и озер Ростовской области. Такие данные озвучили специалисты МегаФона, проанализировав самые «рыбные» места региона. Самым «качающим» местом оказался водоем вблизи посёлка Веселый.

В Ростовской области 250 озер, 3 водохранилища, множество прудов и порядка 4,5 тысяч рек. Среди самых популярных мест для рыбной ловли:

- поселок Веселый;

- станица Вешенская;

- хутор Новоселовка;

- станица Мелиховская;

- хутор Рогожкино.

- Ростовская область - привлекательное место для любителей рыбалки. Реки и водоемы богаты разнообразием рыбы. И даже в таких местах люди хотят оставаться на связи и пользоваться скоростным интернетом: слушать музыку или радио, выкладывать фото и видео в соцсетях, общаться с друзьями. Чтобы онлайн общение наших абонентов не прерывалось, с начала лета мы запустили более 50 новых объектов связи стандарта 4G в 30 населенных пунктах региона, - рассказал директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.

Всего с начала лета в популярных среди рыбаков местах скачали 66 Тб интернет-трафика. Такого объема информации хватит, чтобы посмотреть онлайн 7788 фильмов в качестве Full HD. Самым активным «рыбным днем» у любителей интернета, оказалась предпраздничная пятница 11 июня, когда абоненты отправились на долгие выходные.

Реклама