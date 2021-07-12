В Новочеркасске двоих полицейских будут судить за взятку в 150 тысяч рублей

Ближайшие слушания состоятся уже 21 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске перед судом предстанут двое полицейских. Они ответят по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Получение взятки с вымогательством». Ближайшие слушания состоятся уже 21 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По данным инстанции, правоохранители получили деньги от мужчины, которого задержали за кражу горячительных напитков. Хулиган попытался уйти от наказания, и передал через посредника 150 тысяч рублей.

К слову, злоумышленника, который оказался звеном коррупционной цепочки и принес всю сумму полицейским, также поймали с поличным. Его арестовали сотрудники УФСБ. Его дело также рассмотрят в суде.

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