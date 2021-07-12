Теперь приостановили культурные и зрелищные массовые мероприятия. Фото: сайт правительства РО

С сегодняшнего дня - с 12 июля - в Ростовской области вступили в силу новые ковидные ограничения. Их накануне утвердил губернатор Василий Голубев. Как изменится жизнь региона в ближайшее время, уже известно, обновленное постановление №272 власти опубликовали в Интернете.

Так, теперь приостановили массовые мероприятия культурного, зрелищного и развлекательного характера. Разрешенное количество участников политических сборов и акций сократили до 100 человек.

Запретили спортивные соревнования с участием зрителей. Исключение сделали только для «Ростов Арены». При этом стадион с этого дня могут заполнять только на 50%.

В ТРЦ не должны работать «объекты досуга», кроме аквапарков и кинотеатров. В бассейнах на одного человека отводят не менее 10 квадратных метров, в аквапарках - не менее 5 квадратных метров.

Похожим образом теперь должны работать фитнес-клубы. На одного посетителя обязаны выделять 10 квадратных метров площади.

В точках общепита за одним столом разрешили обслуживать не больше 4 человек. Исключения сделали для семейных вечеров и обедов.

Кроме того, работодателям рекомендовали перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет. Все перевести в домашние условия должны не менее 30% от общего числа сотрудников.

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