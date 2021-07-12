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Общество12 июля 2021 16:13

После дождя заливает дворы: на новую дорогу жалуются в Родионово-Несветайской слободе

Люди вынуждены терпеть мини-озера, которые разливаются около домов
Ангелина СКИБА
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Люди уже отчаялись и не знают, как бороться с ситуацией

Люди уже отчаялись и не знают, как бороться с ситуацией

В слободе Родионово-Несветайской новая дорога после каждого дождя превращается в мини-озеро. Все из-за проблем с водоотведением, жалуются местные жители. Люди уже отчаялись и не знают, как бороться с ситуацией. Видео очередного потопа прислали в редакцию «КП - Ростов-на-Дону».

На камеру засняли, как совершенно новая дорога, которая тянется через весь поселок, буквально залита водой. Причем заметно, что «озеро» то и дело выходит из берегов и заливает ближайшие тропинки, аллеи и даже дворы. Люди вынуждены все это обходить, стараясь не промочить ноги. Это существенно омрачает радость от обновленной проезжей части, признаются невольные обладатели рукотворного водоема.

- Прошу принять меры по по устройству водоотведения построенной новой дороги в слободе Родионово-Несветайской по улице Гвардейцев Танкистов, а конкретно возле домов номер 44-69. Также речь идет о пересечении с Первомайской, 40. После каждого сильного дождя вода поступает во дворы жителей этой улицы, поскольку дорога ливневкой не обустроена. Администрация поселения решить вопрос не может, поскольку контроль строительства осуществлялся областными структурами, - подписал видео один из местных жителей.

В Родионово-Несветайской слободе заливает новую дорогу и дворы
Видео: жители слободы Родионово-Несветайской