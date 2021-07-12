В хирургическое отделение БСМП г. Волгодонска пришли бережливые технологии Росатома

Фото: Ростовская АЭС

В Волгодонске отремонтирую хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи №3. Здесь поменяют в двери и окна, оштукатурят и покрасят стены и потолок, выполнят необходимые сантехнические и электромонтажные работы. Кроме того, в отделении появится новая пожарная сигнализация, окна в палатах и коридоре украсят жалюзи.

Работы уже ведутся и на сегодняшний день выполнены примерно на 50 процентов. Их качество и соблюдение графиков выполнения находится под личным контролем директора Ростовской атомной станции Андрея Сальникова, главы администрации г. Волгодонска Виктора Мельникова и руководителя управления здравоохранения города Виталия Иванова. Отделение после ремонта будет не только обновленным, но и максимально комфортным для врачей и пациентов.

У руководства больницы к подрядчику претензий нет.

- Самое главное для нас - это пол. Здесь находится операционная, поэтому нагрузка очень большая: больных возят на каталках и днем, и ночью, постоянно. Нам очень был нужен новый пол - вот такой, какой сейчас планируется. Я доволен, - говорит заведующий хирургическим отделением №2 БСМП Александр Мякишев.

Ремонт хирургического отделения городской БСМП - это продолжение работы по совершенствованию больницы с применением бережливых технологий Росатома. В прошлом году также при финансовой поддержке атомщиков было отремонтировано приемное отделение этого лечебного учреждения, и таким образом был дан старт проекту «Бережливый стационар», который направлен на повышение эффективности медицинской помощи для жителей города и близлежащих сельских районов.

Фото: Ростовская АЭС

- Перед началом работ мы с медиками вместе посмотрели, как сделать чтобы было удобнее, чтобы убрать ненужные препятствия с точки зрения логистики. Учли все предложения и пожелания сотрудников. Это касается не только ремонтных работ, но и оснащения этих помещений после их полного завершения. Мебель будет удобная, современная, специальная. Я думаю, в начале сентября здесь все засияет. Надеюсь, что новые условия поспособствуют более быстрому выздоровлению людей, которые здесь будут лечиться, – отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.