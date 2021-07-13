В Таганроге ремонт участка улицы Петровской планируют завершить к 1 сентября

Полностью завершить работы на улице Петровской должны в 2022 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Таганроге участок улицы Петровской - от Итальянского до Украинского - обещают отремонтировать не позднее 1 сентября 2021 года. Срок выполнения работ перенесли из-за корректировки проекта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Ростовской области.

- Ремонт улицы Петровской должны завершить в 2022 году. Первый этап работ на участке от Итальянского до Украинского планировали выполнить к 19 июля 2021 года. Однако из-за корректировки проектно-сметной документации срок выполнения работ был продлен на 45 дней, - говорится на сайте ведомства.

Эту ситуацию прокомментировал также заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов. Он подчеркнул, что «отставание от согласованного графика по какому-то из объектов может послужить причиной целой череды проблем».

- Теперь задача властей сдать отрезок дороги в эксплуатацию не позднее 1 сентября текущего года, - сказал Дмитрий Беликов.

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