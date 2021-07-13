Физлица стали чаще вкладываться в инвестпродукты

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В России растет интерес населения к рынкам капитала. Так, по данным экспертов банка ВТБ объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в первом полугодии 2021 года вырос на 18%, и составил почти 4 триллиона рублей.

Наиболее активный рост зафиксирован в сегменте физических лиц: их активы увеличились на 28%, до 2,3 триллионов рублей.

Юридические лица также увеличили объем вложений под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на 7%.Таким образом, число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции достигло 1,6 миллионов, увеличившись за полгода на 35%.

- Наши показатели свидетельствуют о том, что интерес к рынкам капитала у населения продолжает расти, темпы этого роста не снижаются, частных инвесторов в России становится все больше. Мы стремимся удовлетворить этот спрос и остаемся верны нашему принципу – инвестирование должно быть доступным, прозрачным и безопасным, потому продолжаем работать не только на улучшение наших сервисов, но и расширяем информационную поддержку клиентов. Так, в июне мы запустили утренний подкаст от ВТБ Капитал Инвестиции про ситуацию на рынках с экспертной оценкой. Развитие цифровых технологий, качественная аналитика и широкая продуктовая линейка являются одними из основных факторов нашего успеха, которые позволяют нам демонстрировать темпы роста, выше среднерыночных, - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Высокую динамику росту бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции обеспечили современный и надежный сервис и постоянная актуализация продуктовых предложений. В частности, одним из наиболее активно развивающихся направлений являются коллективные инвестиции.

Линейка ПИФов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции достигла по итогам первого полугодия более 60 фондов.

Чистое привлечение в эти инвестпродукты за первые 6 месяцев 2021 года почти вдвое превысило показатели за аналогичный период 2020 года. А по итогам июня стоимость чистых активов (СЧА) ПИФ ВТБ Капитал Инвестиции выросла на 30%.

Кроме того, также в два раза выросли торговые обороты клиентов ВТБ Капитал Инвестиции по брокерским счетам.